Ростовская Ким Кардашьян рассказала, почему отказалась от съемок в "Пусть говорят"
Ростовская модель Екатерина Галиченко, прославившаяся на весь мир своими формами, ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Прежде всего поклонников интересовала личная жизнь девушки: есть ли у нее сейчас парень, каким должен быть ее мужчина, как она целуется с такими губами и так далее. Также у ростовчанки спросили, почему она отказалась сняться в популярной передаче "Пусть говорят". На это и многие другие телешоу девушку не раз зазывали, но она так и не появилась на ТВ.
- Потому что там никто бы не поверил в то, что операций не было, - ответила Екатерина. - На все эти передачи меня звали как человека, который перенес over 900 операций.
Речь идет о том, что недавно многие СМИ написали о 20-летней модели, как о жертве пластической хирургии, которая сделала себе огромные груди, губы и ягодицы. Ростовчанка заявила "Комсомолке", что ни одной операции у нее не было - все свое. Попу как у Ким Кардашьян она накачала тренировками (сама ведет онлайн-уроки по фитнесу), а роскошный бюст сформировался от хорошей наследственности. Один из подписчиков снова задал девушке вопрос, все ли ее части тела естественные. Она ответила: "Пока да".
Сейчас Екатерина следит за тем, что о ней пишут в прессе, но от участия в телешоу и новостных сюжетах отказывается. Поклонники спросили модель, согласится ли она сняться в адекватной передаче за хорошие деньги. Девушка ответила согласием. Также она поделилась, что рассматривает возможность переезда в Москву.
Добавим, что модель часто пишет в Instagram о том, каким должен быть ее мужчина, с явными намеками на то, что хочет видеть рядом с собой человека целеустремленного, амбициозного, немелочного и влюбленного только в нее одну.
- Ох и повезет твоему парню, - пишут ей поклонники.
- Сама в шоке, - отвечает девушка.
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Ранее модель призналась "Комсомолке", что, несмотря на яркую внешность, у нее нет молодого человека. Екатерина рассказала, что отношения - очень серьезный вопрос для нее, и пока что ей еще не попался достойный мужчина. При этом модель почти каждый день хвастается сообщениями, которые ей присылают очарованные поклонники. Самой девушке очень нравятся отношения ее кумиров - Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU