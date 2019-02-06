"Может, она ищет кролика Роджера?": о ростовской Ким Кардашьян пишет британская пресса

Популярность ростовской модели с телом, как у Ким Кардашьян, растет. После отечественных СМИ на нее обратило внимание турецкое издание, а затем и знаменитый британский таблоид с вековой историей Daily Mirror. Издание вынесло в заголовок то, что 20-летняя девушка отрицает пластическую операцию, несмотря на резкое изменение своих форм.

- Екатерина рассказала российской газете "Комсомольская правда", что она относится к шумихе вокруг нее с юмором, но планирует подать в суд на СМИ, которые настаивают, что она легла под нож, - пишут англичане. - Она утверждает, что регулярные тренировки в тренажерном зале и хорошее питание привели к улучшению формы ее тела. Она сказала, что ее талия составляет 26 дюймов, а бедра - 42 дюйма. Она 5 футов 9 дюймов в высоту и признает, что Ким Кардашьян - ее образец для подражания.

fab_girl__ If someone tells you something unpleasant, go away, let them look at your fabulous ass.

- А! Жесть, - отреагировала на эту публикацию ростовчанка, когда ей скинули ссылку на сайт Mirror.

Статья с фотографиями модели собрала множество комментариев британских читателей. Большиство англичан посчитало внешность девушки ужасной и неестественной.

- Она корректирует свои снимки. Жаль, что делает их похожими на мультфильм. Может, ищет кролика Роджера? У любого, кто поклоняется Ким Кардашьян, большие проблемы, - пишет одна из читательниц.

- Она была намного привлекательнее до нелепых расширений, а теперь превратилась в анекдот. Почему женщины верят, что им нужно сделать с собой это, чтобы стать привлекательными, и в итоге выглядят отвратительно? Интересно, думают ли они о том, как они будут выглядеть в старости? - рассуждает другой.

fab_girl__ Не бойтесь своих желаний, пусть лопаются термометры, и голос становится хриплым.

- Если она думает, что красивая, то заблуждается. Симпатичная девушка превратилась в насмешку, напоминающую мне о покойном Пите Бернсе, некогда симпатичном парне, который переборщил с процедурами, превратившими его в фигуру Франкенштейна. Когда его спросили об операциях, он сказал, что счастлив и именно так хочет выглядеть. Заставляет задуматься, когда такие люди, как она, смотрят в зеркало, что они видят? - пишет комментатор Джейк Кларк.

fab_girl__ Я умею всё: быть бесконечно женственной и очень мужественной, равной, старшей и подчиненной. Девочкой и женщиной. И мне не интересны люди, которые застряли в одной плоскости.

Напомним, что 20-летняя модель Екатерина Галиченко с параметрами 101-67-105 утверждает, что у нее не было ни одной пластической операции. Губы - это косметология, грудь - хорошая наследственность, а ягодицы - тренировки и правильное питание. Интернет, правда, не особо ей верит, но споры девушке только на руку. Недавно она отметила, что число показов ее страницы в Instagram за неделю резко поскачило и перевалило за миллион. Это, несомненно, очень хорошо для человека, который предлагает услуги таролога и фитнес-тренера онлайн.

fab_girl__ Ты смесь холодной верности с горячим пылом. Сплетение из нежности и страстных криков.

МНЕНИЕ

"Тренировки дают подтянутые попки, а это опухоль какая-то": опытный тренер о внешности ростовской Ким Кардашьян

Пока диванные эксперты рассуждают о формах Екатерины, "Комсомолка" решила спросить мнения людей, которые, без сомнения, разбираются в предмете разговора. Чемпион Европы по бодибилдингу, актер и тренер Валерий Локтионов, взглянув на фотографии Екатерины, ни на секунду не усомнился в том, что ее большие ягодицы - это результат искусственного вмешательства. (подробности)