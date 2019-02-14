"Кто ж виноват, что у тебя нет парня?": мама упрекнула ростовской Ким Кардашьян в День святого Валентина

20-летняя модель Екатерина Галиченко, прославившаяся на весь мир благодаря своим формам как "ростовская Ким Кардшьян", выложила в Instagram отрывок из переписки со своей мамой. Сегодня утром, 14 февраля, женщина прислала дочери в чат электронную валентинку, на что девушка ответила: "Издевательство. Потому что у меня нет парня, и это не мой праздник".

- Кто ж тебе виноват, что у тебя нет парня? Только свистни - табуном побегут, - то ли приободрила, то ли отчитала ее мама.

fab_girl__ Если вы достаточно безумны, чтобы заниматься делом, которое любите вы обречены прожить жизнь, полную смысла.

Ранее модель призналась "Комсомолке", что, несмотря на яркую внешность, у нее нет молодого человека. Екатерина рассказала, что отношения - очень серьезный вопрос для нее, и пока что ей еще не попался достойный мужчина. При этом модель почти каждый день хвастается сообщениями, которые ей присылают очарованные поклонники. Самой девушке очень нравятся отношения ее кумиров - Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста.

fab_girl__ Не бойтесь своих желаний, пусть лопаются термометры, и голос становится хриплым.

Напомним, ростовская модель взорвала Интернет своими снимками, на которых демонстрировала фигуру 101-67-105. Люди яростно комментировали, что девушка испортила свою внешность пластическими операциями, сделав себе огромные губы, грудь и попу. Сама же Екатерина заявила, что никогда не ложилась под нож хирурга. Ее формы, по словам ростовчанки, - это результат хорошей наследственности, правильного питания и регулярных тренировок. При этом девушка ведет онлайн-курсы по фитнесу и оказывает услуги таролога.

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Ранее "КП" просила экспертов прокомментировать фотографии модели, и они сошлись на том, что объемная попа получена девушкой явно не тренировками.

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