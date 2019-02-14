2019-02-14T13:05:43+03:00
Общество

"Кто ж виноват, что у тебя нет парня?": мама упрекнула ростовской Ким Кардашьян в День святого Валентина

Девушка с фигурой 101-67-105 не хочет отмечать Валентинов день из-за отсутствия молодого человека
Илья БОГОМОЛОВ
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Екатерина гордится своими формами.Екатерина гордится своими формами.Фото: СОЦСЕТИ
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20-летняя модель Екатерина Галиченко, прославившаяся на весь мир благодаря своим формам как "ростовская Ким Кардшьян", выложила в Instagram отрывок из переписки со своей мамой. Сегодня утром, 14 февраля, женщина прислала дочери в чат электронную валентинку, на что девушка ответила: "Издевательство. Потому что у меня нет парня, и это не мой праздник".

- Кто ж тебе виноват, что у тебя нет парня? Только свистни - табуном побегут, - то ли приободрила, то ли отчитала ее мама.

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Если вы достаточно безумны, чтобы заниматься делом, которое любите вы обречены прожить жизнь, полную смысла.
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Ранее модель призналась "Комсомолке", что, несмотря на яркую внешность, у нее нет молодого человека. Екатерина рассказала, что отношения - очень серьезный вопрос для нее, и пока что ей еще не попался достойный мужчина. При этом модель почти каждый день хвастается сообщениями, которые ей присылают очарованные поклонники. Самой девушке очень нравятся отношения ее кумиров - Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста.

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Не бойтесь своих желаний, пусть лопаются термометры, и голос становится хриплым.
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Напомним, ростовская модель взорвала Интернет своими снимками, на которых демонстрировала фигуру 101-67-105. Люди яростно комментировали, что девушка испортила свою внешность пластическими операциями, сделав себе огромные губы, грудь и попу. Сама же Екатерина заявила, что никогда не ложилась под нож хирурга. Ее формы, по словам ростовчанки, - это результат хорошей наследственности, правильного питания и регулярных тренировок. При этом девушка ведет онлайн-курсы по фитнесу и оказывает услуги таролога.

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If someone tells you something unpleasant, go away, let them look at your fabulous ass.
2308 отметок «Нравится»29 комментариевInstagram

Ранее "КП" просила экспертов прокомментировать фотографии модели, и они сошлись на том, что объемная попа получена девушкой явно не тренировками.

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Популярность ростовской модели с телом, как у Ким Кардашьян, растет. После отечественных СМИ на нее обратило внимание турецкое издание, а затем и знаменитый британский таблоид с вековой историей Daily Mirror. Издание вынесло в заголовок то, что 20-летняя девушка отрицает пластическую операцию, несмотря на резкое изменение своих форм. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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