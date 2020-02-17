17 Февр. 2020 2020-02-17T13:51:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове обнаружили магазины, незаконно торгующие табаком и снюсом. Об этом рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Два кальянных магазина, расположенных в центре Ростова, в открытую торговали «запрещенкой». В ходе проверки из них было изъято 465 упаковок, запрещенных к продаже и опасных для жизни, снюсов российского производства, а также 1151 пачку сигарет без акцизных марок производства Турции, Египта, Иордании, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов.

- Обнаруженная табачная продукция и «снюсы» изъяты из торгового оборота. В отношении владельца магазинов возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 14.43 и 16.21 КоАП России. Документы, подтверждающие приобретение и законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции, индивидуальным предпринимателем в ходе проведения проверки представлены не были – пояснили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Читайте также

В Ростовской области забраковали 2,8 тонны семян подсолнечника

Они не соответствовали требованиям

В Ростовской области эксперты забраковали крупную партию семян. Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора. Известно, что инцидент произошел на территории Кагальницкого района. Там была выявлена партия урожая 2017 года, подготовленная к выпуску в оборот и не соответствующая отечественным стандартам. В общей сложности таковых оказалось 2,8 тонны (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU