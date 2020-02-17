2020-02-17T18:57:45+03:00
Общество

В Ростове может произойти нашествие крыс

Горожане недовольны графиком вывоза мусора
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается нашествие крыс. Фото: соцсетиВ Ростове ожидается нашествие крыс. Фото: соцсети
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Ростовчане опасаются скорого нашествия крыс из-за скопления мусора.

Горожане высказали недовольство графиком вывоза бытовых отходов. О происходящем они написали в одном из местных пабликов соцсети.

- Во дворах в районе пересечения улиц Ленина и Погодина в последнее время всё очень плохо с вывозом мусора, передают подписчики. Вот так выглядят мусорные площадки буквально в каждом дворе. Ещё немного — и тут заведутся крысы, - поделились своим мнением ростовчане.

Ранее на замусоренность улицы Самшитовой жаловались и жители Ростовского моря. Горожане слезно попросили чиновников установить урны для мусора.

Тем временем в Ростовской области работает горячая линия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Операторы принимают звонки в круглосуточном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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