2020-02-17T19:31:02+03:00
Происшествия

В Ростовской области к штрафу приговорили бывшую сотрудницу таможни за лжеинвалидность

Приговор в законную силу еще не вступил
Виктория Никитина
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В Ростовской области осудили экс-сотрудницу таможниВ Ростовской области осудили экс-сотрудницу таможниФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В донском регионе осудили бывшую сотрудницу таможни, которая незаконно получала выплаты по инвалидности.

В ходе следствия стало известно, что экс-работница Ростовской таможни. Она по поддельным документам незаконно получила справку об инвалидности. Ее она передала в отделение пенсионного фонда.

- Всего за три года фигурантка успела получить выплаты на сумму более 500 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Красносулинский районный суд приговорил обвиняемую к штрафу. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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