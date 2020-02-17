В Ростовской области к штрафу приговорили бывшую сотрудницу таможни за лжеинвалидность

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:31:02+03:00

Приговор в законную силу еще не вступил

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В донском регионе осудили бывшую сотрудницу таможни, которая незаконно получала выплаты по инвалидности.

В ходе следствия стало известно, что экс-работница Ростовской таможни. Она по поддельным документам незаконно получила справку об инвалидности. Ее она передала в отделение пенсионного фонда.

- Всего за три года фигурантка успела получить выплаты на сумму более 500 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Красносулинский районный суд приговорил обвиняемую к штрафу. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

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Они уже обязались вернуть полученные в качестве пенсии 1 млн 345 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU