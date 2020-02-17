В Ростовской области к штрафу приговорили бывшую сотрудницу таможни за лжеинвалидность
В донском регионе осудили бывшую сотрудницу таможни, которая незаконно получала выплаты по инвалидности.
В ходе следствия стало известно, что экс-работница Ростовской таможни. Она по поддельным документам незаконно получила справку об инвалидности. Ее она передала в отделение пенсионного фонда.
- Всего за три года фигурантка успела получить выплаты на сумму более 500 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Красносулинский районный суд приговорил обвиняемую к штрафу. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.
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Они уже обязались вернуть полученные в качестве пенсии 1 млн 345 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU