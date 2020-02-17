2020-02-17T20:34:36+03:00
Происшествия

Под суд пойдет директор компании, благоустроившей Левобережную и Чемордачку

Бизнесмена заподозрили в мошенничестве
Виктория Никитина
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В Ростове осудят бизнесмена по подозрению в мошенничествеВ Ростове осудят бизнесмена по подозрению в мошенничествеФото: "КП" Архив
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В Ростове возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, который занимался благоустройством и озеленением Левобережной и Чемордачки.

Прокуратура Кировского района уже признала законным возбуждение дела. Директора компании подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он и его подопечные присвоили себе почти десять миллионов бюджетных средств.

- Подрядчик не исполнил обязанности по договору, а в актах указал недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, присвоив 9,9 миллионов рублей бюджетных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Ранее сообщалось, что на выполнение всех этих работ из бюджета города выделили 71 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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