Под суд пойдет директор компании, благоустроившей Левобережную и Чемордачку
В Ростове возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, который занимался благоустройством и озеленением Левобережной и Чемордачки.
Прокуратура Кировского района уже признала законным возбуждение дела. Директора компании подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он и его подопечные присвоили себе почти десять миллионов бюджетных средств.
- Подрядчик не исполнил обязанности по договору, а в актах указал недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, присвоив 9,9 миллионов рублей бюджетных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Ранее сообщалось, что на выполнение всех этих работ из бюджета города выделили 71 миллион рублей.
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Деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.
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ИСТОЧНИК KP.RU