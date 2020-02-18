2020-02-18T21:28:34+03:00
Общество

В Ростове горожане самостоятельно залатали яму сосной

«Это елочный ремонт дороги»
Виктория Никитина
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В Ростове яму на дороге заткнули елкой. Фото: "Ростов Главный"В Ростове яму на дороге заткнули елкой. Фото: "Ростов Главный"
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В донской столице местные жители «залатали» яму новогодней сосной.

Выбоина появилась на проезжей части в переулке Дальнем. В глубокую яму мог угодить колесом абсолютно любой автомобилист. По всей видимости, коммунальные службы не поспешили заделать провал и местные жители не придумали ничего лучше, чем воткнуть туда новогоднюю сосну.

Таким образом яма стала намного заметнее для автолюбителей. Самодельную латку сфотографировали очевидцы. Снимки были выложены в одном из ростовских пабликов соцсети.

- Это елочный ремонт дороги. Глубокую яму на дороге заткнули елкой. И на том спасибо добрым людям - обозначили, так бы можно было там колесо оставить по невнимательности, - написал автор публикации.

Он добавил фото, на котором показал поврежденный участок дороги.

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Ростовчане продолжают сами засыпать ямы на дорогах.

В социальных сетях появился новый видео-факт самостоятельного ремонта дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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