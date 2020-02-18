Серийного похитителя велосипедов поймали в Ростовской области

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:58:43+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в краже семи велосипедов.

В ходе следствия стало известно, что 21-летний житель Новочеркасска под покровом ночи пробрался в многоквартирный дом и заметил оставленный в подъезде спортивный велосипед. Затем он перекусил кусачками защитный трос и похитил двухколесный транспорт.

Владелица велосипеда утром обнаружила пропажу. Она незамедлительно обратилась с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже выяснилось, что молодой человек ранее уже был неоднократно судим за кражи. Кроме того, он оказался причастен к шести аналогичным эпизодам. Свою вину злоумышленник признал и сообщил, что велосипеды он продавал, а деньги тратил. Общая сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей. Сейчас устанавливается его причастность к другим подобным кражам.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU