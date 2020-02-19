2020-02-19T08:50:03+03:00
Общество

У ростовчанина Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт

Он проведет в больнице еще 7-10 дней
Виктория Никитина
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У Диброва диагностировали микроинсульт. Фото: аккаунт Дмитрия Диброва в ИнстаграмУ Диброва диагностировали микроинсульт. Фото: аккаунт Дмитрия Диброва в Инстаграм
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В Москве после внезапного падения в обморок был обследован уроженец Ростова, известный телеведущий Дмитрий Дибров.

Проведенное медиками обследование показало, что у Дмитрия случился микроинсульт. Журналист чувствует себя уже намного лучше, но для полной стабилизации состояния он пробудет в больнице еще 7-10 дней.

- Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате. Созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо, - рассказал ТАСС директор Диброва Табриз Шахиди.

Он также сообщил, что рекомендации врачей по госпитализации - 7-10 дней.

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Ростовчанина Дмитрия Диброва в обморочном состоянии экстренно доставили в больницу.

Сначала у телеведущего было подозрение на эпилепсию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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