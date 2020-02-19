2020-02-19T09:11:11+03:00
Спорт

Футбольный клуб Басты обыграл "Мордовию" на Кипре

Следующая встреча "СКА Ростов" будет с "Ригой"
Виктория Никитина
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Ростовский "СКА" обыграл "Мордовию". Фото: пресс-служба "СКА Ростов-на-Дону"Ростовский "СКА" обыграл "Мордовию". Фото: пресс-служба "СКА Ростов-на-Дону"
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Футболисты "СКА Ростов-на-Дону" обыграли "Мордовию".

Матч закончился со счетом 2:1. В составе команды ростовского рэпера Басты голами отличились Иванков и Кондрюков. Первый гол в ворота соперника был забит на девятой минуте, а второй мяч залетел на 42-ой. Это был уже второй матч в рамках Олимп-Кубка ФНЛ, который сейчас проходит на Кипре. 15 февраля ростовские армейцы уже сыграли вничью с «Шинником». Счет по итогу игры был 1:1.

- Перед матчем разобрали ошибки прошлой встречи, изучили соперника. По сравнению с первым матчем провели несколько замен, дали игровое время другим футболистам. В игре с «Мордовией» многое получилось, единственное, подвела реализация. Что в первом, что во втором тайме нужно было забивать больше. Имея такое преимущество нужно делать счет более комфортным, не доводить до напряженной концовки. В целом, мы довольны, план сработал, - поделился впечатлениями после игры главный тренер "СКА Ростов" Владимир Усин.

Следующий соперник - чемпион Латвии - «Рига». Встреча пройдет 21 февраля в 19:15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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