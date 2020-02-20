Рецидивист из Ростовской области обокрал своего приятеля

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:33:00+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 27-летний злоумышленник оказался знакомым потерпевшего. Под покровом ночи, пока его приятель спал, он взломал замок на двери, проник в дом и украл электронную технику. Сумма причиненного ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Потерпевший, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что ранее злоумышленник уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вскоре вернут законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU