2020-02-21T17:07:04+03:00
Общество

Стал известен точный диагноз футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова

Игрок неудачно упал на тренировке
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист неудачно упал на тренировке. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"Футболист неудачно упал на тренировке. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"
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Знаменитый полузащитник «Рубина» 32-летний Дмитрий Тарасов спустя три дня после подписания контракта ушел на больничный. Причина в том, что футболист неудачно упал на тренировке

- В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза».Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле, - отметили в пресс-службе клубе.

Теперь футболисту, который является мужем ростовской модели Анастасии Костенко и недавно стал отцом в третий раз, предстоит длительная реабилитация. Выйти на поле в этом сезоне полузащитнику Дмитрию Тарасову, скорее всего, не удастся.

Напомним, Дмитрий Тарасов подал в суд на свою первую жену Оксану. Женщина воспитывает их совместную дочь Ангелину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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