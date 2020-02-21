2020-02-21T19:25:47+03:00
Общество

В Ростове сработает сирена экстренного оповещения о ЧП

Проверка систем оповещения пройдет с 11:20 до 11:50
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове пройдет проверка систем оповещенияВ Ростове пройдет проверка систем оповещенияФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове пройдет проверка систем оповещения о чрезвычайном происшествии.

В городе сработает сирена экстренного сообщения о чрезвычайном происшествии. Это будет тренировочный запуск системы оповещения.

Проверка звукового сигнала «Внимание всем!» пройдет по всему Ростову с 11:20 до 11:50. Когда сработает сирена необходимо включить один из федеральных каналов и прослушать сообщение. Информация будет также транслироваться на радио.

- Граждане, будьте всегда внимательны к сигналам, передаваемым по системе централизованного оповещения населения, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тестовое оповещение о ЧС включат в Ростове 19 декабря.

Сирены будут звучать в городе с 11 до 12 часов дня.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове на таможенника завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями
В Ростове сработает сирена экстренного оповещения о ЧП
В Ростове открыли памятник военным врачам и санитарам
В соборную вызвали 12 ростовских гандболисток
В Ростове-на-Дону обсудили программу цифровой трансформации ДГТУ
Стал известен точный диагноз футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова
Свекровь из кошмарного сна: новой героиней сериала «Сваты-7» окажется иностранка
Руководитель Ростовского государственного цирка: «Походы в цирк должны стать приятной привычкой в жизни каждой семьи»
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
Почти 100 миллионов рублей концерн «Росэнергоатом» перечислил на строительство Центра единоборств в городе Волгодонске
Добились своего: на Западном снесут незаконную платную парковку
Оставил футбол на неопределенный срок: новичок "Рубина" Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
В Ростове-на-Дону более 300 человек стали волонтерами Ресурсного центра по поддержке добровольчества при ДГТУ