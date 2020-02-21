В Ростове сработает сирена экстренного оповещения о ЧП

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:25:47+03:00

Проверка систем оповещения пройдет с 11:20 до 11:50

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В Ростове пройдет проверка систем оповещения о чрезвычайном происшествии.

В городе сработает сирена экстренного сообщения о чрезвычайном происшествии. Это будет тренировочный запуск системы оповещения.

Проверка звукового сигнала «Внимание всем!» пройдет по всему Ростову с 11:20 до 11:50. Когда сработает сирена необходимо включить один из федеральных каналов и прослушать сообщение. Информация будет также транслироваться на радио.

- Граждане, будьте всегда внимательны к сигналам, передаваемым по системе централизованного оповещения населения, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

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Тестовое оповещение о ЧС включат в Ростове 19 декабря.

Сирены будут звучать в городе с 11 до 12 часов дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU