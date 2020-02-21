В Ростове сработает сирена экстренного оповещения о ЧП
В Ростове пройдет проверка систем оповещения о чрезвычайном происшествии.
В городе сработает сирена экстренного сообщения о чрезвычайном происшествии. Это будет тренировочный запуск системы оповещения.
Проверка звукового сигнала «Внимание всем!» пройдет по всему Ростову с 11:20 до 11:50. Когда сработает сирена необходимо включить один из федеральных каналов и прослушать сообщение. Информация будет также транслироваться на радио.
- Граждане, будьте всегда внимательны к сигналам, передаваемым по системе централизованного оповещения населения, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.
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Тестовое оповещение о ЧС включат в Ростове 19 декабря.
Сирены будут звучать в городе с 11 до 12 часов дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU