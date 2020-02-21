В Ростове на таможенника завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями
В Ростове возбудили уголовное дело на сотрудника Южного таможенного управления.
Таможенника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. В ходе следствия стало известно, что в 2018 году компания «ИСК» строила кинологический центр в Майкопе. Подозреваемый подписал акты выполненных работ. А затем Краснодарская таможня перечислила компании более 10 миллионов рублей.
- Фирма не представила первичных учетных документов, подтверждающих размер понесенных затрат. Оказалось, что перечисленная сумма значительно превышала размер расходов, - сообщили в пресс-службе Южного управления на транспорте СКР.
Стоит отметить, что размер ущерба составил более 8,8 миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за превышение должностных полномочий.
По версии следствия, они вымогали взятки и заставляли наркоманов делать «закладки».
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU