2020-02-21T19:57:53+03:00
Происшествия

В Ростове на таможенника завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями

Причиненный ущерб составил 8,8 миллионов рублей
Виктория Никитина
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В Ростове возбудили уголовное дело на таможенникаВ Ростове возбудили уголовное дело на таможенникаФото: "КП" Архив
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В Ростове возбудили уголовное дело на сотрудника Южного таможенного управления.

Таможенника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. В ходе следствия стало известно, что в 2018 году компания «ИСК» строила кинологический центр в Майкопе. Подозреваемый подписал акты выполненных работ. А затем Краснодарская таможня перечислила компании более 10 миллионов рублей.

- Фирма не представила первичных учетных документов, подтверждающих размер понесенных затрат. Оказалось, что перечисленная сумма значительно превышала размер расходов, - сообщили в пресс-службе Южного управления на транспорте СКР.

Стоит отметить, что размер ущерба составил более 8,8 миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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По версии следствия, они вымогали взятки и заставляли наркоманов делать «закладки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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