2020-02-21T21:07:05+03:00
Общество

В День защитника отечества в Ростове устроят праздничный салют

Будет задействовано 80 орудий различных типов
Виктория Никитина
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В Ростове 23 февраля прогремит салютВ Ростове 23 февраля прогремит салютФото: "КП" Архив
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В донской столице в День защитника прогремит праздничный салют.

Фейерверк устроят сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- В настоящее время сводные расчеты приступили к тренировкам салютов, в которых задействуют 80 единиц орудий различных типов. Среди орудий будут салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3, 122-мм гаубицы Д-3, - добавили в ведомстве.

Звуковое сопровождение будет обеспечено при помощи холостых выстрелов гаубиц и пушек. В донской столице прогремит 30 залпов с интервалом в 30 секунд. При этом будет израсходовано около трех тысяч боеприпасов различных типов.

Праздничные залпы прогремят также в Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Севастополе и Симферополе. В Астрахани и Севастополе залпы произведут с военных кораблей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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