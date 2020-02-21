Более 18 тонн санкционных апельсинов уничтожили в Ростове

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:57:04+03:00

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В Ростове-на-Дону уничтожили апельсины без маркировки.

Эту партию апельсинов везли из Краснодарского края в Тульскую область. При проверке на ящиках были замечены явные следы удаления старой маркировки и нанесения новой.

Кроме того, специалистам не удалось установить страну происхождения апельсинов и законность их ввоза на территорию России. Это и стало причиной уничтожения более 18 тонн цитрусовых.

- Апельсины утилизировали на полигоне ТКО в Ростове, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU