Более 18 тонн санкционных апельсинов уничтожили в Ростове
В Ростове-на-Дону уничтожили апельсины без маркировки.
Эту партию апельсинов везли из Краснодарского края в Тульскую область. При проверке на ящиках были замечены явные следы удаления старой маркировки и нанесения новой.
Кроме того, специалистам не удалось установить страну происхождения апельсинов и законность их ввоза на территорию России. Это и стало причиной уничтожения более 18 тонн цитрусовых.
- Апельсины утилизировали на полигоне ТКО в Ростове, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU