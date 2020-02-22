2020-02-22T13:11:40+03:00
Происшествия

В Азове 79 спасателей работают на месте взрыва газа

Из дома, где произошел хлопок, эвакуировали 60 человек и разметили их в гостинице
Дадаян Давид
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В Азове 79 спасателей работают на месте взрыва газа в квартире. Заместитель начальника управления пожаротушения МЧС по Ростовской области Виктор Косов. Фото: пресс-службу МЧСВ Азове 79 спасателей работают на месте взрыва газа в квартире. Заместитель начальника управления пожаротушения МЧС по Ростовской области Виктор Косов. Фото: пресс-службу МЧС
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В Азове Ростовской области на месте, где случился взрыв бытового газа в квартире, работают уже 79 спасателей. На данный момент дом полностью эвакуировали. Всех жильцов разметили в одной из городских гостиниц.

По обновленной информации регионального МЧС, хлопок бытового газа случился в субботу 22 февраля в 10:55.

Как заявил заместитель начальника управления пожаротушения МЧС по Ростовской области Виктор Косов, сейчас пожар полностью ликвидирован.

- Пламя ликвидировано. Ведется проливка и разбор строительных конструкций, - отметил Косов.

Подполковник Косов добавил, что из дома эвакуировали 60 человек. Все они размещены в гостинице в черте города Азова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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