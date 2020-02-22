По факту гибели людей при взрыве газа в Азове возбуждено уголовное дело

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:59:55+03:00

В Азове по факту гибели двух человек при взрыве газа возбуждено уголовное дело. Фото: МЧС по РО

Следователи проводят проверку и устанавливают все детали случившегося

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В Азове по факту гибели двух человек при взрыве газа возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут расследование.

По информации следственного комитета Ростовской области, на место выехал руководитель регионального ведомства Аслан Хуаде.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», - отметили в управлении.

На данный момент правоохранители устанавливают все детали инцидента. В результате взрывы в квартире погибли два человека, еще одна женщина находится в больнице. У нее диагностировали травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU