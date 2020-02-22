По факту гибели людей при взрыве газа в Азове возбуждено уголовное дело
В Азове по факту гибели двух человек при взрыве газа возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут расследование.
По информации следственного комитета Ростовской области, на место выехал руководитель регионального ведомства Аслан Хуаде.
- Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», - отметили в управлении.
На данный момент правоохранители устанавливают все детали инцидента. В результате взрывы в квартире погибли два человека, еще одна женщина находится в больнице. У нее диагностировали травмы различной степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU