2020-02-22T16:09:38+03:00
Происшествия

Сплошные руины: появилось видео из квартиры в Азове, где взорвался газ

Изнутри помещение полностью выгорело, уничтожена мебель, повреждены стены
Дадаян Давид
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Появилось видео из квартиры в Азове, где взорвался газ. Фото: СКРПоявилось видео из квартиры в Азове, где взорвался газ. Фото: СКР
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В интернете опубликовали видео из квартиры в Азове, где произошел взрыв бытового газа. Жилье уничтожено огнем, разрушены стены, выбито окно. Ролик появилась в интернете на странице следственного комитета России.

На кадрах видно, что квартира полностью выгорела. Мебель практически не уцелела. Остался только небольшой шкаф. От взрыва стены помещения частично обрушились. Ударной волной выбило окно. Повсюду раскиданы личные вещи жильцов. Глядя на видео, складывается впечатление, что квартиру давно оставили, однако, еще сегодня утром в нем находились люди.

В квартире находятся спасатели и сотрудники следственного комитета. Правоохранители фиксируют все детали случившегося. Идет расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели двух человек.

Сейчас спасатели устанавливают специальные опоры, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания. Для этого они используют длинные деревянные стойки.

Ликвидировать последствия ЧП приходится в непростых погодных условиях. Весь день 22 февраля в Азове идет мокрый снег.

Спасатели устанавливают специальные опоры, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания. Фото: СКР

Спасатели устанавливают специальные опоры, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания. Фото: СКР

Спасатели устанавливают специальные опоры, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания. Фото: СКР

Спасатели устанавливают специальные опоры, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания. Фото: СКР

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в результате хлопка газа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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