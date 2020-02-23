Телеведущий Дмитрий Дибров после экстренной госпитализации дал обещание Елене Малышевой

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:07:57+03:00

Врачи не спешат выписывать шоумена из больницы

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Известный доктор и ведущая телешоу о здоровье Елена Малышева навестила в больнице ростовчанина Дмитрия Диброва. Как ранее сообщала "Комсомолка", телеведущего экстренного госпитализировали в больницу после премьеры российского фильма.

В беседе с врачом шоумен пообещал срочно бросить курить и написать книгу.

Спустя почти неделю после госпитализации Дмитрий Дибров чувствует себя хорошо. Медики не спешат выписывать его из больницы. Ведущий играет на гитаре, общается с друзьями по телефону и ест гостинцы в палате Боткинской больницы.

– Больным не выглядит, но поклялся бросить курить, разучить что-то новое на своем прекрасном бонджо и написать книгу в клинике. Все это за одну неделю, - сообщила Елена Малышева в своем микроблоге.

Стоит отметить, что слухи о микроинсульте телеведущий опроверг. Резкое ухудшение состояния здоровья он объяснил усталостью и возрастом.

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ИСТОЧНИК KP.RU