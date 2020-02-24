Дом на Семашко, где обрушился балкон, признали аварийным

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:43:37+03:00

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В ночь на 24 февраля по адресу переулок Семашко, 32/68 обрушился балкон на втором этаже трехэтажного здания. Пострадали два человека, которые находились на балконе.

- Трехэтажное здание (пер. Семашко, 32/68) было построено в 1884 году и является объектом культурного наследия регионального значения - Здание «Общественного взаимного кредита (арх. И.В. Баглай). В 2011 году оно было признано аварийным на основании Постановления Администрации Ростова. В период с 2011 по 2019 год Департамент координации строительства и перспективного развития Администрации города занимался расселением дома. Осталось выкупить два нежилых помещения. Была проведена независимая оценка стоимости помещений, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Но собственник помещения, где произошло обрушение балкона, отказался от выкупной цены. Он сдал помещение в аренду организации, сотрудники которой отмечали в ночь на 24 февраля там День защитника Отечества. Несколько человек вышли на аварийный балкон, не соблюдая нормы безопасности, в результате чего и произошло обрушение.

Мужчины госпитализированы в городскую больницу №1 имени Семашко и в ГБСМП. Состояние обоих - средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU