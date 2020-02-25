Пожар в центре Ростова тушили 20 человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:09:27+03:00

В Ростове в центре города загорелось здание

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В центре донской столицы по неизвестной причине вспыхнуло здание.

Инцидент произошел вчера, 24 февраля в Кировском районе Ростова-на-Дону, на проспекте Соколова. Местные жители, заметив возгорание, незамедлительно вызвали спасателей. К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже 15 квадратных метров здания.

- К тушению привлекались 20 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По последним данным, пожарным удалось во время тушения вынести из огня человека. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

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К месту ЧП отправились 9 пожарных машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU