Жители взорвавшегося в Азове многоквартирного дома смогут вернуться в свои квартиры
В городе Азове Ростовской области жильцы дома, в котором произошел взрыв бытового газа, смогут вернуться в свои квартиры. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, дом признан подлежащим восстановлению.
Во время взрыва погибли двое. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Люди смогут вернуться в свои квартиры уже 26 февраля. Собственникам двух квартир, находившиеся в эпицентре взрыва, пока придется пожить не дома.
Дом признали пригодным для проживания. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», взрыв прогремел в трехэтажном доме № 84/108 в переулке Павлова из-за утечки газа и начался пожар, ко время которого погибли 69-летний мужчина и 91-летняя женщина, а также пострадала 68-летняя азовчанка.
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ИСТОЧНИК KP.RU