Дмитрий Дибров вернется на работу уже к концу недели

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:55:58+03:00

Дмитрий Дибров в пятницу вернется на работу. Фото: аккаунт Дмитрия Диброва в Инстаграм

Изменить размер текста: A A

Шоумен из Ростова Дмитрий Дибров планирует приступить к работе уже в пятницу.

Совсем недавно телеведущий перенес микроинсульт, который он сам принял за обычный обморок. Уроженец донской столицы заявил, что намерен вернуться к работе уже 28 февраля. Об этом он сообщил интервью для ТАСС.

- Надеюсь полностью восстановить силы и выписаться из больницы в четверг, - уточняет телеведущий.

Дибров с юмором отметил что «у врачей нет шансов», так как на пятницу уже намечены съемки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У ростовчанина Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт.

Он проведет в больнице еще 7-10 дней.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU