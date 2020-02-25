2020-02-25T18:55:58+03:00
Общество

Дмитрий Дибров вернется на работу уже к концу недели

Состояние телеведущего стабилизировалось
Виктория Никитина
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Дмитрий Дибров в пятницу вернется на работу. Фото: аккаунт Дмитрия Диброва в ИнстаграмДмитрий Дибров в пятницу вернется на работу. Фото: аккаунт Дмитрия Диброва в Инстаграм
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Шоумен из Ростова Дмитрий Дибров планирует приступить к работе уже в пятницу.

Совсем недавно телеведущий перенес микроинсульт, который он сам принял за обычный обморок. Уроженец донской столицы заявил, что намерен вернуться к работе уже 28 февраля. Об этом он сообщил интервью для ТАСС.

- Надеюсь полностью восстановить силы и выписаться из больницы в четверг, - уточняет телеведущий.

Дибров с юмором отметил что «у врачей нет шансов», так как на пятницу уже намечены съемки.

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У ростовчанина Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт.

Он проведет в больнице еще 7-10 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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