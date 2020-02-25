Дмитрий Дибров вернется на работу уже к концу недели
Шоумен из Ростова Дмитрий Дибров планирует приступить к работе уже в пятницу.
Совсем недавно телеведущий перенес микроинсульт, который он сам принял за обычный обморок. Уроженец донской столицы заявил, что намерен вернуться к работе уже 28 февраля. Об этом он сообщил интервью для ТАСС.
- Надеюсь полностью восстановить силы и выписаться из больницы в четверг, - уточняет телеведущий.
Дибров с юмором отметил что «у врачей нет шансов», так как на пятницу уже намечены съемки.
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Он проведет в больнице еще 7-10 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU