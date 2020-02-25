2020-02-25T19:55:14+03:00
Происшествия

В Новошахтинске полицейский ранил школьницу выстрелом из пистолета

Правоохранителя скоро уволят из органов
Виктория Никитина
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В Ростове полицейский ранил школьницуВ Ростове полицейский ранил школьницуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области полицейский во время конфликта ранил 17-летнюю пассажирку такси.

Инцидент произошел в городе Новошахтинске. На дороге разгорелся конфликт между двумя водителями, одним из которых оказался сотрудник транспортной полиции. Правоохранитель открыл стрельбу и рикошетом ранил 17-летнюю девушку.

- Сотрудник транспортной полиции, управляя своим автомобилем, вступил в конфликт с водителем такси, в ходе развития которого совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы одна из пуль рикошетом попала в 17-летнюю пассажирку такси, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

В ведомстве отметили, что полицейский отказался от медицинского освидетельствования. Сейчас его отстранили от исполнения служебных обязанностей и в скором времени он будет уволен из органов внутренних дел. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

- Если его вина подтвердится, он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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