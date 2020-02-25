Пожилую женщину с рубцами на шее разыскивают в Ростовской области

25 Февр. 2020 2020-02-25T22:12:27+03:00

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В Ростовской области разыскивают пожилую женщину, пропавшую почти три месяца назад.

83-летняя Нина Дмитриевна Гнедько ушла из дома в городе Новошахтинске еще в декабре минувшего года. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к правоохранителям.

Рост пропавшей около 165 сантиметров. У женщины среднее телосложение и седые волосы средней длины. Из особых примет: вертикальные рубцы на шее. В чем была одета на момент исчезновения неизвестно.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8-(863-69) 2-16-37 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU