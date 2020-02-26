Труп жительницы Красноярска обнаружили на трассе в Ростовской области

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:02:56+03:00

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На трассе под Ростовом автомобилисты обнаружили тело погибшей девушки.

Страшная находка обнаружилась в Каменском районе Ростовской области в районе 906-го километра трассы М-4 «Дон». В ночь с 23 на 24 февраля проезжающие по этому участку дороги автомобилисты заметили лежащий на обочине труп, они незамедлительно вызвали скорую и полицию.

Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что тело принадлежит 23- летней уроженке Красноярска. А медики, проведя осмотр трупа, зафиксировали у погибшей тупую травму живота.

Труп был отправлен в морг на судмедэкспертизу для установления точных причин смерти.

- По предварительной версии следствия, девушка могла погибнуть в ДТП либо стать жертвой преступления. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают правоохранители, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

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Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU