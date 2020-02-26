В Ростове задержали наркодилера с крупной партией героина

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:48:29+03:00

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В Ростове задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков.

25-летнего злоумышленника поймали прямо на месте преступления. Он успел заложить четыре закладки в западном районе донской столицы. Парня задержали и доставили в местный отдел полиции.

Там при досмотре в кармане куртки были обнаружены и изъяты 15 пакетиков с неизвестным веществом. Все изъятые свертки были переданы на экспертизу, которая установила, что содержимое имеет в своем составе героин, общей массой 26,5 граммов. Кроме того, был обнаружен сотовый телефон, в котором были обнаружены фотографии с местами закладок.

Позже правоохранителям стало известно, что задержанный хранил наркотики для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок на территории Ростова. В ходе осмотра места происшествия вместе с подозреваемым были найдены еще несколько закладок Общая масса изъятого составила 6,5 граммов.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ «Покушение на преступление – незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU