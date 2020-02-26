2020-02-26T18:57:40+03:00
Общество

Кормление бездомных обойдется донской казне более чем в два с миллиона рублей

Бездомных будут кормить в соццентре в переулке Семашко
Виктория Никитина
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В Ростове накормят бездомныхВ Ростове накормят бездомныхФото: "КП" Архив
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Ростовский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства ищет поставщика горячих обедов.

Выбранная компания почти год должна будет кормить бездомных на территории соццентра в переулке Семашко. На обеды для маргиналов выделят 2 миллиона и 300 тысяч рублей из регионального бюджета. В эту суму входят следующие расходы: стоимость продуктов питания, стоимость услуг по приготовлению горячего питания, расходы по доставке питания, налоги, сборы, страхование и иные обязательные платежи, в том числе стоимость одноразовой посуды. По документам бездомные получат более 15 тысяч горячих обедов.

- Питание для бездомных должно быть разнообразным и включать в себя холодную закуску, второе блюдо, напиток и даже выпечку. Первое блюдо, второе блюдо и гарнир не должны повторяться в течение трех дней, - говорится в тексте документа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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