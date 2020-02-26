2020-02-26T19:56:46+03:00
Спорт

«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Ладой»

Матч закончился со счетом 31:31
Виктория Никитина
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"Ростов-Дон" сыграл вничью с "Ладой". Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон""Ростов-Дон" сыграл вничью с "Ладой". Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"
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Ростовские гандболистки сыграли вничью с командой из Тольятти.

Встреча прошла на домашней арене «Ростов-Дона». Матч закончился со счетом 31:31. Соперники ростовчанок на первых минутах выбились в лидеры. Уже к пятой минуте счет был 3:5 в пользу «Лады». Дончанки сравняли счет только во второй половине первого тайма. А затем «Ростов-Дон» стал выбиваться вперед.

В середине второго тайма клуб из Тольятти сравнялся по очкам с хозяйками поля. А на 23-й минуте «Лада» снова вышла вперёд. На последних минутах игры дончанки взяли таймаут, после которого сразу забили мяч в ворота соперниц и сравняли счёт до 31:31.

Следующая игра пройдет 29 февраля в Норвегии. «Ростов-Дон» сыграет с «Вайперс» в матче Лиги чемпионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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