В Ростове дорожники за семь дней закончили ремонт 65 дефектов дорог

26 Февр. 2020 2020-02-26T21:05:47+03:00

Уже отремонтировано около трех тысяч квадратных метров дорог

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В донской столице дорожники за неделю устранили 65 дефектов дорог.

Рабочими за семь дней было отремонтировано в общей сложности около трех тысяч квадратных метров дорог. Ремонт проводился с использованием литой асфальтобетонной смеси. В порядок был приведен 31 объект общей площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров и 34 объекта площадью 317 квадратных метров. Ремонт был проведен в рамках муниципальных контрактов.

- С начала года по 25 февраля в Ростове-на-Дону устранили дефекты асфальтобетонного покрытия на площади 8,1 тысячи квадратных метров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Основные работы начнутся в сезон жары и отпусков.

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ИСТОЧНИК KP.RU