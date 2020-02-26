2020-02-26T21:55:35+03:00
Происшествия

В Ростове злоумышленник напал на приятеля с ножом и ограбил его

Все похищенное он сдал в ломбард
Виктория Никитина
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В Ростове поймали злоумышленника, напавшего на другаВ Ростове поймали злоумышленника, напавшего на другаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.

В ходе следствия стало известно, что 28-летний местный житель ворвался в дом к своему приятелю. Злоумышленник, угрожая потерпевшему ножом, похитил золотые украшения. Общая стоимость похищенного составила 12 тысяч рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Злоумышленник свою вину полностью признал и сообщил, что все похищенное он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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