В Ростове злоумышленник напал на приятеля с ножом и ограбил его
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.
В ходе следствия стало известно, что 28-летний местный житель ворвался в дом к своему приятелю. Злоумышленник, угрожая потерпевшему ножом, похитил золотые украшения. Общая стоимость похищенного составила 12 тысяч рублей.
Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Злоумышленник свою вину полностью признал и сообщил, что все похищенное он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Злоумышленники скрылись с места преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU