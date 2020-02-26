Вора-рецидивиста поймали в Ростовской области

26 Февр. 2020 2020-02-26T22:26:36+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж.

Правоохранители Аксайского района провели проверку и выяснили, что 34-летний мужчина ночью пробрался во двор к одному из местных жителей и выкрал металл. После этого он скрылся с места преступления. Общая сумма похищенного составила 15 тысяч рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился за помощью к стражам порядка. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Кроме того, полицейские выяснили, что он причастен к совершению еще четырех краж. Он проникал в дома через окно и похищал ювелирные и меховые изделия. Все украденное он продавал, а деньги тратил. Через некоторое время злоумышленник проник в два строящихся домовладения и похитил оттуда строительные инструменты, которые сдал на металлом.

- Сейчас правоохранители устанавливают причастность фигуранта еще к ряду преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU