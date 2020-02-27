В Новочеркасске обнаружили гниющий труп мужчины

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:45:35+03:00

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В Ростовской области обнаружили загнивающий труп мужчины.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске на проспекте Парковом в доме № 28. От местных жителей поступил звонок в службу спасения. Горожане пожаловались, что до их квартиры доносится неприятный запах, исходящий от соседей.

На место происшествия прибыла бригада специалистов, они взломали дверь и проникли в жилище. Там они обнаружили на полу труп мужчины. На теле были зафиксированы следы гнилостных изменений. Похоже, что он лежит здесь уже давно

Погибшим оказался 49-летний житель города. Известно, что он злоупотреблял спиртным. Смерть мужчины не носит криминальный характер. Передает портал Rostov.ru.

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Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU