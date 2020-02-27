2020-02-27T09:13:19+03:00
Происшествия

На трассе под Ростовом по неизвестной причине вспыхнул грузовик

Водитель услышал хлопок под кабиной и успел покинуть авто
Виктория Никитина
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На трассе под Ростовом сгорел грузовикНа трассе под Ростовом сгорел грузовик
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В Ростовской области на трассе по неизвестной причине вспыхнул большегруз.

Инцидент произошел вчера, 26 февраля, на 57-м километре дороги РостовТаганрог. По словам самого 54-летнего водителя грузовика МАН, он прямо во время движения услышал какой-то хлопок под кабиной. Он тут же поспешил покинуть автомобиль, и выбежав наружу, заметил возгорание.

– Проезжающие мимо водители остановились помочь, но справиться с огнем не удалось. Вызвали ГИБДД и пожарных, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Пламя быстро потушили приехавшие на место происшествия пожарные. В результате возгорания никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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