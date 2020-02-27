На трассе под Ростовом по неизвестной причине вспыхнул грузовик

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:13:19+03:00

На трассе под Ростовом сгорел грузовик

Водитель услышал хлопок под кабиной и успел покинуть авто

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области на трассе по неизвестной причине вспыхнул большегруз.

Инцидент произошел вчера, 26 февраля, на 57-м километре дороги Ростов – Таганрог. По словам самого 54-летнего водителя грузовика МАН, он прямо во время движения услышал какой-то хлопок под кабиной. Он тут же поспешил покинуть автомобиль, и выбежав наружу, заметил возгорание.

– Проезжающие мимо водители остановились помочь, но справиться с огнем не удалось. Вызвали ГИБДД и пожарных, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Пламя быстро потушили приехавшие на место происшествия пожарные. В результате возгорания никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова.

Иномарка вспыхнула на Менжинского.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU