Ростовская бабушка стала музой для местного художника

5 Март 2020 2020-03-05T18:47:52+03:00

В Ростове художник перенес на мольберт нашумевшее фото с бабушкой, рисующей сердечко на снегу. Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

Ростовский художник нарисовал картину по нашумевшей фотографии с милой бабушкой.

Недавно по сети гулял снимок, на котором была изображена старушка с палочкой, которая чертила ей на выпавшем снегу сердечко. Фото настолько поразило одного из ростовских художников и он решил перевести его в картину. Произведение искусства появилось на днях.

Кто-то сфотографировал получившийся шедевр и выложил снимок в соцсети. Эта картина прямо-таки запала в души пользователей и они не смогли удержаться от комментариев.

"Купить картину, найти бабушку и с гостинцами ей подарить!!!", "Самый милый пост, за последнее время", "Это так мило...", "Как же это мило, красиво и тепло", - прокомментировали пользователи соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону бабушка живет на улице под пляжным зонтом.

Горожане гадают, что могло произойти.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU