Ростовская бабушка стала музой для местного художника
Ростовский художник нарисовал картину по нашумевшей фотографии с милой бабушкой.
Недавно по сети гулял снимок, на котором была изображена старушка с палочкой, которая чертила ей на выпавшем снегу сердечко. Фото настолько поразило одного из ростовских художников и он решил перевести его в картину. Произведение искусства появилось на днях.
Кто-то сфотографировал получившийся шедевр и выложил снимок в соцсети. Эта картина прямо-таки запала в души пользователей и они не смогли удержаться от комментариев.
"Купить картину, найти бабушку и с гостинцами ей подарить!!!", "Самый милый пост, за последнее время", "Это так мило...", "Как же это мило, красиво и тепло", - прокомментировали пользователи соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU