В Ростове изъяли 49 упаковок снюса и 502 пачки контрафактного табака

6 Март 2020 2020-03-06T22:27:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове массово изымают снюс и контрафактный табак.

В донской столице с 11 февраля по 3 марта проходили рейды. Их проводили специалисты городского Управления торговли и УМВД по Ростову. В ходе рейдов было изъято 49 упаковок снюса и 502 пачки контрафактной табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За этот период члены комиссии обошли 42 торговых точки во всех районах города. Было составлено 26 протоколов за торговлю в неположенном месте и 19 актов о выявлении нестационарных торговых объектов, а также шесть протоколов за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жевательный табак снюс свел ростовчанина в гроб.

Не самая полезная штука на свете.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU