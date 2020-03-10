Блогерша из Таганрога Екатерина Диденко показала видео с умерешим мужем
Знаменитая на всю страну блогерша из Таганрога опубликовала в своем "инстаграме" трогательные видео со своим мужем. На кадрах свадьба супругов, а также некоторые фотографии рождения ребенка и семейного отдыха на море. Видео появилось только накануне, но уже успело собрать 1,7 миллионов просмотров.
На видеозаписи подписчики девушки увидели самые важные моменты ее жизни. Сначала свадьба с мужем: нарядный лимузин, регистрация, кольца. Затем кадры из больницы во время рождения ребенка. На кадрах видно, что супруг Екатерины в этот момент находился рядом с ней. Он нежно держит ее за руку, поддерживает в трудную минута.
Затем появляются фотографии семейного отдыха молодых вместе с детьми. Счастливые родители на море. Вот папа играется с дочкой, несет коляску, а под конец видео нежно целуют Екатерину. Занавес.
- 9 дней, как мы с тобой попрощались. Кажется, я до сих пор не верю, как будто это сон, и я жду, когда он закончится, хотя и знаю, что не сплю, - первое, что написала Екатерина под публикацией.
Напомним, Екатерина Диденко обрела популярность после трагедии в бане, когда ее друзья высыпали в бассейн сухой лед. Вещество вступило в реакцию с водой и выделило углекислый газ, от которого гости стали задыхаться. В итоге двое скончались сразу, а супруг Диденко умер уже в больнице.
После того, как новость об этом распространилось, и, о случившимся узнали миллионы россиян, на Екатерину обрушился шквал негатива. Ее обвинили в том, что она пытается пиарить себя и свой блог на фоне трагедии. И действительно, вскоре после трагедии "инстаграм" девушки пополнился десятками тысяч новых подписчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU