Блогерша из Таганрога Екатерина Диденко показала видео с умерешим мужем

10 Март 2020 2020-03-10T15:28:31+03:00

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Знаменитая на всю страну блогерша из Таганрога опубликовала в своем "инстаграме" трогательные видео со своим мужем. На кадрах свадьба супругов, а также некоторые фотографии рождения ребенка и семейного отдыха на море. Видео появилось только накануне, но уже успело собрать 1,7 миллионов просмотров.

На видеозаписи подписчики девушки увидели самые важные моменты ее жизни. Сначала свадьба с мужем: нарядный лимузин, регистрация, кольца. Затем кадры из больницы во время рождения ребенка. На кадрах видно, что супруг Екатерины в этот момент находился рядом с ней. Он нежно держит ее за руку, поддерживает в трудную минута.

Затем появляются фотографии семейного отдыха молодых вместе с детьми. Счастливые родители на море. Вот папа играется с дочкой, несет коляску, а под конец видео нежно целуют Екатерину. Занавес.

- 9 дней, как мы с тобой попрощались. Кажется, я до сих пор не верю, как будто это сон, и я жду, когда он закончится, хотя и знаю, что не сплю, - первое, что написала Екатерина под публикацией.

Напомним, Екатерина Диденко обрела популярность после трагедии в бане, когда ее друзья высыпали в бассейн сухой лед. Вещество вступило в реакцию с водой и выделило углекислый газ, от которого гости стали задыхаться. В итоге двое скончались сразу, а супруг Диденко умер уже в больнице.

После того, как новость об этом распространилось, и, о случившимся узнали миллионы россиян, на Екатерину обрушился шквал негатива. Ее обвинили в том, что она пытается пиарить себя и свой блог на фоне трагедии. И действительно, вскоре после трагедии "инстаграм" девушки пополнился десятками тысяч новых подписчиков.

didenko.katerina 9 дней, как мы с тобой попрощались... Кажется, я до сих пор не верю, как будто это сон, и я жду, когда он закончится, хотя и знаю, что не сплю. . Где бы ты сейчас ни был, ты знаешь, что и я, и наши дети тебя очень любили, любим и будем любить! Я не знала человека лучше, ближе, ты был моей опорой все эти 11 лет! . Мы поженились тогда, когда морально к этому созрели, а не потому что нам говорили пора, ну а чего ждёте, вы же столько лет вместе . Мы родили 1 ребенка тогда, когда взяли 1 ипотеку. Я думала, после этого мы окажемся в ж*пе, но нет, все сложности сделали нас сильнее. Ты знал и верил в нас. 2 ребенок, 2 ипотека. . Как мы пошли на риск- ты уволился с основной работы, ушел во фриланс, чтобы помогать мне с блогом. Ты верил в нас, верил в меня. Верил так, как я сама не верила. И сейчас мне не хватает этой веры, я рассыпаюсь, не понимаю, что делать, кого слушать, как жить дальше . Последние 2 месяца мы стали жить именно так, как мечтали, почувствовали вкус жизни по настоящему. Только с тобой я могла пережить это счастье. И как же больно осознавать, что сейчас нужно жить без тебя. . Помнишь, мы говорили о том, что не могли бы представить жизнь друг без друга? Как мне сделать это сейчас? А ведь мне это нужно. Ради нас, ради детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU