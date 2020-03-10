Батайчанка попалась на закладке наркотиков и получила пять лет общего режима

10 Март 2020 2020-03-10T21:53:48+03:00

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В Ростовской области закладчицу наркотиков приговорили к пяти годам общего режима.

В ходе следствия стало известно, что 20-летняя местная жительница с февраля 2018 года по март 2019 года делала закладки наркотиков в Батайске. Затем девушка отправляла куратору фотографии и описания закладок. В один из таких моментов подозреваемую поймали на месте преступления.

Стоит отметить, что девушка оказала содействие следствию в установлении причастных к преступлению лиц и местонахождения наркотических средств. Именно поэтому дело было рассмотрено в особом порядке.

Отбывать наказание жительница Батайска будет в колонии общего режима.

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Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU