ФК "Ростов" признали самой забивающей командой РПЛ

11 Март 2020 2020-03-11T14:10:56+03:00

В этом сезоне желто-синие забили 38 мячей

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В текущем сезоне футбольный клуб «Ростов» стал самой забивающей командой Российской Премьер-Лиги. Такова статистика клубов-участников 21-го тура РПЛ.

По официальной информации, желто-синие оказались на первом месте с результатом в 38 мячей, вторые стал «Зенит» – 37 голов, третьим оказался «Краснодар» с результатом 36 забитых мячей.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в последней игре «Ростов» встретился с ЦСКА. Желто-сине обошли москвичей со счетом 3:2. Голы забили Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев.

Эксперты Премьер-Лиги признали лучшим игроком атакующего полузащитника «Ростова» Романа Еременко. В символическую сборную 21-го тура РПЛ вошли два футболиста донского клуба - Хорен Байрамян и Ивелин Попов. А вот защитник футбольного клуба Дмитрий Чистяков получил травму. Футболиста увезли в больницу прямо во время матча.

ИСТОЧНИК KP.RU