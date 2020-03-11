ФК "Ростов" признали самой забивающей командой РПЛ
В текущем сезоне футбольный клуб «Ростов» стал самой забивающей командой Российской Премьер-Лиги. Такова статистика клубов-участников 21-го тура РПЛ.
По официальной информации, желто-синие оказались на первом месте с результатом в 38 мячей, вторые стал «Зенит» – 37 голов, третьим оказался «Краснодар» с результатом 36 забитых мячей.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в последней игре «Ростов» встретился с ЦСКА. Желто-сине обошли москвичей со счетом 3:2. Голы забили Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев.
Эксперты Премьер-Лиги признали лучшим игроком атакующего полузащитника «Ростова» Романа Еременко. В символическую сборную 21-го тура РПЛ вошли два футболиста донского клуба - Хорен Байрамян и Ивелин Попов. А вот защитник футбольного клуба Дмитрий Чистяков получил травму. Футболиста увезли в больницу прямо во время матча.
ИСТОЧНИК KP.RU