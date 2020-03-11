2020-03-11T20:12:28+03:00
Происшествия

Незадекларированные бейсболки пыталась провезти туристка из Турции

В отношении злоумышленницы было возбуждено дело об административном правонарушении
Виктория Никитина
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Незадекларированные бейсболки изъяли в ростовском аэропортуНезадекларированные бейсболки изъяли в ростовском аэропортуФото: "КП" Архив
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В ростовском аэропорту поймали местную жительницу за незаконный ввоз бейсболок.

В ходе следствия стало известно, что россиянка прилетела из Турции рейсом Стамбул-Ростов. Борт приземлился в аэропорту "Платов". Подозреваемая проходила таможенный контроль по "зеленому" коридору, а в это время в ее багаже обнаружили 72 незадекларированных бейсболки.

- По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Проводится административное расследование, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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