2020-03-11T21:39:16+03:00
Происшествия

В Ростовской области рецидивист украл у местной жительницы шубу, телевизор и ноутбук

В настоящее время подозреваемый находится под стражей
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области на краже попался очередной рецидивистВ Ростовской области на краже попался очередной рецидивистФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что в городе Батайске 36-летний мужчина сломал в окно и проник в дом к местной жительнице. Оттуда он вынес шубу, телевизор, ноутбук и деньги. Сумма причиненного ущерба составила более 110 тысяч рублей.

Вернувшись домой, хозяйка обнаружила пропажу ценных вещей. Она незамедлительно обратилась с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции, а позже выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного и вскоре вернут законной владелице.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону полицейский украл сейф с 10 миллионами рублей, после чего ударился в бега.

Ныне бывший участковый объявлен в розыск.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Просьба о помощи стоила ростовчанке 120 тысяч рублей
В Ростовской области рецидивист украл у местной жительницы шубу, телевизор и ноутбук
Лейтенанта Росгвардии задержали за сбыт фальшивых денег
Незадекларированные бейсболки пыталась провезти туристка из Турции
В Новочеркасске поезд сбил мужчину
Около 600 многоквартирных домов могут остаться без управления в Ростове
Наказал автохама: ростовчанин "расчертил" ключом багажник машины нарушителя
Власти Ростова завершат реконструкцию парка Собино до конца 2020 года
В Азове археологи обнаружили уникальный лекарственный сосуд
«Сочи Парк» открывает новый сезон!
Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов восхитил фанатов
Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство знакомого топором
"Разнес стиль в пух и прах!": Ростовская блондинка стала героиней шоу преображения известного стилиста Александра Рогова
Автоинспекторы помогли молодой дончанке доехать до роддома
Помойка "расцвела" сотнями тюльпанов в Ростове-на-Дону