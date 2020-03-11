В Ростовской области рецидивист украл у местной жительницы шубу, телевизор и ноутбук

11 Март 2020 2020-03-11T21:39:16+03:00

В настоящее время подозреваемый находится под стражей

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что в городе Батайске 36-летний мужчина сломал в окно и проник в дом к местной жительнице. Оттуда он вынес шубу, телевизор, ноутбук и деньги. Сумма причиненного ущерба составила более 110 тысяч рублей.

Вернувшись домой, хозяйка обнаружила пропажу ценных вещей. Она незамедлительно обратилась с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции, а позже выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного и вскоре вернут законной владелице.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU