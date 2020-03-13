2020-03-13T16:00:28+03:00
Общество

Власти усилят профилактику коронавируса в торговых точках Ростова

Ужесточение мер коснется также городские заведения общепита
Юрий ПОЗДНЯК
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Несоблюдение правил по профилактике коронавируса будет приводит к приостановке деятельности торговых точек и заведений общепита в Ростове.Несоблюдение правил по профилактике коронавируса будет приводит к приостановке деятельности торговых точек и заведений общепита в Ростове.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Магазинам и заведениям общественного питания в донской столице придется соблюдать усиленные правила по профилактике коронавируса. Их несоблюдение неминуемо приведет к приостановке деятельности предприятий на срок до трех месяцев. Об этом заявил начальник управления торговли и бытового обслуживания администрации Ростова Константин Тихонов.

По его словам, всем предприятиям потребительской сферы будут направлены соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по профилактике опасного заболевания.

Усиление защитных мер вызвано тем, что вчера, 12 марта, был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией в соседнем с донским регионом Краснодарском крае.

- Никто не хочет жестких мер, но ситуация такова, что допускать опасную инфекцию на территорию города-миллионника и подвергать риску все его население также нельзя. Поэтому мы предлагаем всем собственникам и руководителям предприятий соблюдать предложенные правила, даже если это будет сопряжено со временными убытками – жизни людей дороже, - приводит слова Константин Тихонова пресс-служба мэрии города.

Он также отметил, что 13 марта в ростовской администрации состоится заседание штаба по предупреждению появления коронавируса в южной столице.

Напомним, что ранее на Дону под наблюдением медиков на коронавирус остаются 215 человек. Всего же врачи проверили почти 600 жителей региона с момента вспышки заболевания в мире. Ни одного подтвержденного случая выявления опасного вируса в Ростовской области нет. Такие данные привели в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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