Из-за матча "Ростов"-"Локомотив" изменится схема движения двух автобусов

14 Март 2020 2020-03-14T18:10:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице два автобуса изменят свой маршрут из-за предстоящего футбольного матча.

Встреча ФК «Ростов» и ФК «Локомотив» состоится завтра, 15 марта. Поэтому вблизи стадиона «Ростов-Арена» общественный транспорт немного изменит свой маршрут.

По сокращенной схеме будут ехать автобусы № 39 Ц. рынок - базы отдыха и № 76 Гребной канал - «Рабочий городок». Конечной остановкой транспортных средств станет остановочный пункт «Городской пляж». При этом у маршрута № 39 будет еще два дополнительных графика.

После завершения матча с ФК «Локомотив» болельщиков будут развозить всем известные шаттлы. Автобусы по маршрутам S1 и S2 будут работать с 21:00 до 22:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" признали самой забивающей командой РПЛ.

В этом сезоне желто-синие забили 38 мячей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU