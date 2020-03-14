2020-03-14T18:10:37+03:00
Общество

Из-за матча "Ростов"-"Локомотив" изменится схема движения двух автобусов

Свой маршрут изменят автобусы № 39 и 76
Виктория Никитина
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В Ростове изменится схема движения двух автобусов из-за предстоящего матчаВ Ростове изменится схема движения двух автобусов из-за предстоящего матчаФото: "КП" Архив
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В донской столице два автобуса изменят свой маршрут из-за предстоящего футбольного матча.

Встреча ФК «Ростов» и ФК «Локомотив» состоится завтра, 15 марта. Поэтому вблизи стадиона «Ростов-Арена» общественный транспорт немного изменит свой маршрут.

По сокращенной схеме будут ехать автобусы № 39 Ц. рынок - базы отдыха и № 76 Гребной канал - «Рабочий городок». Конечной остановкой транспортных средств станет остановочный пункт «Городской пляж». При этом у маршрута № 39 будет еще два дополнительных графика.

После завершения матча с ФК «Локомотив» болельщиков будут развозить всем известные шаттлы. Автобусы по маршрутам S1 и S2 будут работать с 21:00 до 22:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Из-за матча "Ростов"-"Локомотив" изменится схема движения двух автобусов
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