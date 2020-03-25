Ростовский пенсионер похитил калькулятор в магазине штор

25 Март 2020 2020-03-25T18:53:41+03:00

"Сейчас актуальны не только гречка и туалетная бумага"

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В донской столице, пенсионер украл калькулятор в одном из магазинов.

Инцидент произошел утром 23 марта в салоне штор на улице Социалистической. Об этом сообщили в одном из городских пабликов соцсети.

- Утром 23 марта в салоне штор на Социалистической этот дед украл со стола калькулятор! Оказывается, сейчас актуальны не только гречка и туалетная бумага. Даже в голове не укладывается, что приличный с виду человек может стянуть обыкновенный калькулятор! - написал один из очевидцев.

Ситуация очень рассмешила пользователей соцсети.

«Да он просто бывший депутат, по привычке», «Попутал с Айфоном», «Раскулачил», - прокомментировали произошедшее горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU