2020-03-25T20:04:10+03:00
Общество

В Ростовской области снова ожидаются заморозки до -8 градусов

Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду
Виктория Никитина
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В Ростове ожидаются заморозкиВ Ростове ожидаются заморозкиФото: "КП" Архив
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В донском регионе ожидается весьма теплая погода, но она будет сопровождаться ночными заморозками.

Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Предстоящей ночью ожидается похолодание и заморозки в воздухе, столбик термометра опустится до -5 градусов. А под утро температура и вовсе упадет до -8 градусов. Стоит отметить, что также усилятся порывы ветра до 16 метров в секунду.

В южных района области будет немного теплее. По данным Ростовского гидрометцентра, заморозки в воздухе ожидаются до -2°С и сохранятся и утром 26 марта.

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Кроме того, усилится северо-восточный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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