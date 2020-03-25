В Ростовской области снова ожидаются заморозки до -8 градусов

25 Март 2020 2020-03-25T20:04:10+03:00

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В донском регионе ожидается весьма теплая погода, но она будет сопровождаться ночными заморозками.

Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Предстоящей ночью ожидается похолодание и заморозки в воздухе, столбик термометра опустится до -5 градусов. А под утро температура и вовсе упадет до -8 градусов. Стоит отметить, что также усилятся порывы ветра до 16 метров в секунду.

В южных района области будет немного теплее. По данным Ростовского гидрометцентра, заморозки в воздухе ожидаются до -2°С и сохранятся и утром 26 марта.

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Кроме того, усилится северо-восточный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU