В Аксайском районе потушили распространившийся на 1000 кв. м. пожар

25 Март 2020 2020-03-25T20:41:24+03:00

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В Ростовской области по неизвестной причине вспыхнул крупный пожар.

Инцидент произошел сегодня, 25 марта, в Аксайском районе. В этом месте загорелась сухая трава. Причина возгорания пока остается неизвестной. Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия пожарных. К моменту приезда огнеборцев пламя распространилось на площади в одну тысячу квадратных метров. Огонь был полностью ликвидирован в селе Большой Лог около шести часов вечера.

- К тушению пожара от МЧС привлекались 25 человек личного состава и шесть единиц техники, - об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Сухая трава горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU