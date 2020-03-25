Прочное и долговечное покрытие покроет трассу М-4 "Дон"

25 Март 2020 2020-03-25T21:04:31+03:00

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До конца 2020 года планируется отремонтировать почти 42 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области.

Ремонт планируется начать после завершения курортного сезона. Об этом сообщает государственная компания "Автодор". Согласно данным компании, в Чертковском и Миллеровском районах с 819-го по 840-й км трассы будет заменено дорожное покрытие на более прочное и долговечное при этом будут использоваться полимерно-битумные вяжущие. Именно они будут обеспечивать долговечность верхнего слоя дорожного полотна.

- Кроме того на левом мосту через Дон в районе Аксая заменят 600 метров покрытия, - сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

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ИСТОЧНИК KP.RU