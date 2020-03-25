Прочное и долговечное покрытие покроет трассу М-4 "Дон"
До конца 2020 года планируется отремонтировать почти 42 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области.
Ремонт планируется начать после завершения курортного сезона. Об этом сообщает государственная компания "Автодор". Согласно данным компании, в Чертковском и Миллеровском районах с 819-го по 840-й км трассы будет заменено дорожное покрытие на более прочное и долговечное при этом будут использоваться полимерно-битумные вяжущие. Именно они будут обеспечивать долговечность верхнего слоя дорожного полотна.
- Кроме того на левом мосту через Дон в районе Аксая заменят 600 метров покрытия, - сообщили в пресс-службе компании "Автодор".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове ремонт нескольких улиц будет завершен к середине лета.
Уже идет ремонт на четырех улицах.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU