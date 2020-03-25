В Ростове рецидивист попался на очередной краже

25 Март 2020 2020-03-25T22:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 33-летний местный житель пробрался через окно в квартиру мужчины, из которой похитил два ноутбука, ювелирные изделия и икону. Общая сумма причиненного ущерба составила около 84 тысяч рублей.

Вернувшийся домой хозяин домовладения обнаружил пропажу ценных вещей и незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Его доставили в местный отдел полиции, где он признал свою вину и сообщил, что все украденное он продал, а вырученные деньги потратил. Позже стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Кроме того, выяснилась его причастность еще к восьми преступлениям.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский пенсионер похитил калькулятор в магазине штор.

"Сейчас актуальны не только гречка и туалетная бумага".

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU